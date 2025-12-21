EDB Beograd
DETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje u delovima šest beogradskih opština
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 14:00 - 16:00
ČIKA-LjUBINA: 14, VASE ČARAPIĆA: 13,
Stari grad 09:00 - 17:00
DUNAVSKI KEJ: 46,
Palilula 17:00 - 19:00
PUT ZA ADA HUJU: BB,
Savski venac 09:00 - 15:00
BUL VOJVODE MIŠIĆA: 20-22,
Čukarica 09:00 - 15:00
PAŠTROVIĆEVA: 2-8 a,1-3,7-13,23-25, POŽEŠKA: bb,2-4A,1-19, SLUŽBENI PUT: 2A,1-5,
Novi Beograd 01:00 - 05:00
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 165V,
Novi Beograd 09:00 - 16:00
BULEVAR NIKOLE TESLE: ,BB,2a,
Zemun 09:00 - 16:00
BULEVAR NIKOLE TESLE : 2B
