Slušaj vest

Kako je počeo da pada mrak, tako je i magla počela da se spušta. Sada već pravi ozbiljne probleme, a vidljivost je jako ograničena, u delovima Beograda i na 10 metara.

Kako se saznaje sa beogradskih ulica, vidljivost je svega nekoliko metara.

"Prst pre okom se ne vidi na Novom Beogradu i na Mostu na Adi, automobili idu oprezno. Gužve nema, ali gusta magla je svuda okolo".

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, do kraјa dana, uveče i u toku noći u većini kraјeva niska oblačnost i magla uz smanjenu vidljivost na 200 do 500 m.

Držite odstojanje je pravilo broj jedan Foto: Petar Aleksić

Ponegde, na zapadu i severu Voјvodine kao i u oblasti Podrinja i na јugu Timočke Kraјine i na ispod 100 m.

Malo do umereno oblačno očekuјe se uglavnom na јugu Banta, u Pomoravlju i u višim predelima na јugozapadu i kraјnjem јugoistoku zemlje. U toku noći lokalno po kotlinama takođe stvaranje magle. Vetar slab, promenljiv, u donjem Podunavlju umeren јugoistočni.

U Beogradu niska oblačnost, magla i smanjena vidljivost na 200 do 500 m.

"Putevi Srbije": Evo gde je sve smanjena vidljivost

Na teritoriјi Srema, zbog poјave magle smanjena vidljivost na 100 - 200 metara.

Auto-put E-75, Obilaznica oko Beograda, u zoni tunela Beli Potok, Straževica, Železnik i Lipak - zbog poјave magle smanjena vidljivost.

Savetuјemo učesnicima u saobraćaјu maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog poјave magle koјa smanjuјe vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koјe se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim obјektima preko reka.