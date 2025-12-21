Slušaj vest

Drugi požar izbio je oko 6 sati jutros u kafiću na Novom Beogradu

Tokom noći, kako se nezvanično saznaje, u kafiću u Jurija Gagarina na Novom Beogradu dva puta je izbio požar.

Prema nezvaničnim informacijama, prvi požar je izbio oko 3.50 časova prilikom čega je vatra zahvatila manju površinu lokala i krov.

Zatim, rano jutros, oko 6 časova došlo je do još jednog, drugog požara u istom kafiću, a kako se nezvanično saznaje, vatra je izbila na instalacijama i ventilacionoj cevi.

Na licu mesta tada je izašlo jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca kako bi sanirali požar.

Kako se može vide na video snimku, ogromna vatra "buknula" je unutar kafića na Novom Beogradu, a pričinjena je veća materijalna šteta.

