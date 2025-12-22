Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u utorak, 23. decembra 2025. godine, od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Širokom putu, Vojvode Novaka, kao i u svim njihovim pripadajućim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

