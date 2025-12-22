Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
isključenja vode
BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo Zemuna da spremi zalihe za sutra
Slušaj vest
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u utorak, 23. decembra 2025. godine, od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Širokom putu, Vojvode Novaka, kao i u svim njihovim pripadajućim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši