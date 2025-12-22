Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Zvezdara, Gradska opština, autobus 11-15 časova
  • Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDVAPUT PLANULO U KAFIĆU ZA JEDNU NOĆ: Požar u lokalu u Novom Beogradu (VIDEO)
shutterstock-279514505.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: 4 saobraćajke i puno poziva Hitnoj! Beograđani mučili muku s ovom tegobom
IMG_20251119_234655.jpg
BeogradDETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje u delovima šest beogradskih opština
175794547717445382021732446188monteri-struja_foto-rina.jpeg
BeogradDEO ZEMUNA U UTORAK BEZ VODE ZBOG RADOVA: Oglasio se Beogradski vodovod, trajaće od 9 do 18 sati
shutterstock_462560710.jpg