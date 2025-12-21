Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje!
Popodnevni špic
KOLONE "TAPKAJU" U MESTU U SMERU KA BEOGRADU Veliki zastoji i u pravcu Niša, a evo gde je "NAJGUŠĆE" u prestonici: Naoružajte se strpljenjem! (FOTO)
Veliki zastoji su primećeni u smeru ka Nišu, dugih 15 kilometara, kao i kod Velike Plane, ali i u smeru ka Beogradu.
Kako se može videti po gradskim kamerama, slična situacija i popodnevni špic uzeli su maha i u prestonici, te je "najgušći" saobraćaj na mostu na Gazeli, ali i na većim mostovima i saobraćajnicama u gradu.
Gužve u saobraćaju u Beogradu i okolini Foto: Printscreen Naxi kamere
Gužva kod Velike Plane, u smeru ka Nišu
Kurir.rs
