Izmena režima rada autobuske linije 67 zbog radova na tehničkom regulisanju u Bulevaru Mihajla Pupina počinje u ponedeljak, 22. decembra i biće aktivna do nedelje, 28. decembra.

Kako je saopštilo JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", tokom radova doći će do zauzeća kolovoza krajnje leve saobraćajne trake i razdelnog ostrva u Bulevaru Mihajla Pupina — u smeru ka opštini Novi Beograd, na potezu od ulaza u Palatu Srbija do ulice Antifašističke borbe, pri čemu će biti onemogućeno skretanje ulevo iz Bulevara Mihajla Pupina u ulicu Antifašističke borbe.

Vozila javnog gradskog prevoza na liniji 67 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom.

Tokom radova, koje izvodi JKP "Beograd put", privremeno će biti ukinuta stajališta "Šest Kaplara", "Palata Srbija" i "Blok 26" u smeru ka periferiji za liniju 67.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

