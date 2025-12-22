Slušaj vest

Odbornici Skupštine Grada Beograda održaće danas 13. sednicu, na kojoj će raspravljati o budžetu glavnog grada za 2026. godinu.

Predloženi budžet je vredan 190,2 milijarde dinara, a predstavnici beogradske vlasti kažu da je planirani budžet razvojan, da će omogućiti nastavak svih započetih infrastrukturnih radova, ali i isplate svih vidova socijalne pomoći.

I u sledećoj godini Beograd će nastaviti sa besplatnim javnim prevozom pa je tako pojedinačno najveći stavka organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura za koju se predviđa 63,8 milijardi dinara ili 33,56 odsto budžeta.

Najveća sredstva planirana su za funkcionisanje javnog prevoza putnika u Gradu, nabavku vozila novih autobusa (ovog meseca planiran je tender za nabavku 150 novih autobusa) i trolejbusa, i za ulaganja u drumsku infrastrukturu, održavanje i izgradnju saobraćajnica.

Jedna od većih stavki u budžeti su i davanja za obrazovanje i socijalnu zaštitu, gde su planirana sredstva u iznosu od 41,6 milijardi dinara ili 21,90 odsto, ukupnih sredstava budžeta, odnosno 8,4 milijarde dinara za socijalnu zaštitu.

Planirana sredstva su namenjena funkcionisanju predškolskih stanova, osnovnih i srednjih škola, za gradnju novih škola i vrtića, za nova investiciona ulaganja u zgrade i objekte vrtića i škola.

Ta sredstva planirana su za besplatne udžbenike, đačku pomoć roditeljima školske dece, odnosno za sve osnovce i srednjoškolce, u pojedinačnom neto iznosu od 20.000 dinara, za studentske i učeničke stipendije, poklon vaučere u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za svu decu do 18 godina, kao i zaposlene u sistemu školskog i predškolskog obrazovanja grada Beograda i drugo.

Subvencije, vaučeri...

Takođe, ta sredstva namenjena su za prava po osnovu naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (jednokratne pomoći), subvencije za komunalne obaveze, kao i za: davanja za stara lica i druge socijalno ugrožene kategorije stanovništva, za nabavku i distribuciju obroka, boračku zaštitu, za finansiranje ličnog pratioca dece sa smetnjama u razvoju i personalnih asistenata starih lica i drugi vidovi pomoći.

Pored toga, sredstva su planirana i za smeštaj dece u privatne vrtiće do pune ekonomske cene ove usluge (33.000 dinara), za besplatne bazene, vaučere za nabavku zimske opreme, subvencije za plaćanje Infostana borcima i osobama sa invaliditetom koje koristi više od 55.000 Beograđana i drugo.

Takođe, budžetom je planiran nastavak postojećih infrastrukturnih radova, pre svega novog mosta na Savi.

Novi Savski most Foto: Kurir

Tokom sledeće godine, konačno će biti završen Bulevar patrijarha Pavla, a paralelno sa njim radi se i Bulevar vojvode Mišića.

Planirani su radovi u centru grada koji će obuhvatiti Svetogorska, Vlajkovićeva i Kosovska koji će biti sastavni deo projekta završetka garaže u Vlajkovićevoj, radovi u Cetinjskoj, kao i na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti.

Biće završeni i radovi na Novom Beogradu, a radovi se nastavljaju na zgradi BAS-a na Novom Beogradu, kao i na autobuskoj stanici „Jug“, planiran je završetak i platoa kod Hrama Svetog Save.

Radovi na garaži u Vlajkovićevoj 2024. Foto: Beograd.rs

Pored budžeta, pred obornicima su još ukupno 43 tačke dnevnog reda, među kojima je i paket finansijskih odluka kao što su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, te izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina.

Detaljna razrada druge linije metroa

Odbornici će razmatrati i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu, te rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja brojnih javnih i javnih komunalnih preduzeća.

Među tačkama dnevnog reda je i Predlog plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema (druga etapa), te predlozi planova detaljne regulacije za delove opština Palilula, Novi Beograd, Savski venac, Rakovica i Zvezdara, kao i nekoliko izmena i odluka o izradi budućih planova regulacija.

Skupština grada razmatraće i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor Grada Beograda, Dopuna Odluke o komunalnom redu, Izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja 2026–2028. godine Javnog komunalnog preduzeća „Upravljanje javnim prevozom Beograda”, te na dugoročni plan poslovanja ovog preduzeća za period 2026 - 2035. godine.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o određivanju delova ulica, naselja i drugih lokacija namenjenih za održavanje aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru koje mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti indikatora buke.