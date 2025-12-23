OVIH 11 DELOVA BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Evo kada ujutru počinju isključenja
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 17:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: 58, CELjSKA: 4-6,1A,5-5, DANIČAREVA: 6-22,11-19,23-31, MITROVIĆEV PROLAZ: 2,1-3A, VILOVSKOG: 4-8,1-11,17-19, VUKICE MITROVIĆ: 16-16,24-62,27-33,41-49,53-53,
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: JOSIPA KULUNDžIĆA: 14-18,1-3,7-15, MILANA PREDIĆA: 2-4A,1-15, PAVLA VASIĆA: 4-16,5-7A,
08:30 - 14:00 MATICE SRPSKE: 72D,57B-57V,69Đ-73C,85G-87B,91A-91B, Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 2A-8A,1-5, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 8,9A-9V,
Savski venac
08:30 - 17:00 BALKANSKA: BB,BB,34-42, GAVRILA PRINCIPA: 65,75-79,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA KALAJDžIĆE: 12-14A, PUT ZA NESTROVIĆE: 2-14A,1,5-9,13-19,
09:00 - 15:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 22-24,28-30,43-51A, Naselje SELO RAKOVICA: BULEVAR JNA: 45-51,
08:00 - 18:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 199-203, Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 3A-5B,
Rakovica
10:00 - 13:00 LUKE VOJVODIĆA: 63,
10:00 - 13:00 VUKASOVIĆEVA: 49,53,
Novi Beograd
09:00 - 14:00 NIKOLE DOBROVIĆA: 2-6,16A, STOJANA ARALICE: 34,
08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 27, GRAMŠIJEVA: 4-8A,11, KLARE CETKIN: 12,
Zemun
09:30 - 11:30 Naselje BATAJNICA: BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 1,9-9,15-17,21, MAJKE JUGOVIĆA: 2-6,10-14A,1-3,7, MAJORA ZORANA RADOSAVLjEVIĆA : 52-114,51-89,93-115,
08:30 - 13:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 11-17, BULEVAR NIKOLE TESLE : 30a-30C, KLARE CETKIN: 7-7A,
Grocka
08:00 - 18:00 Naselje BOLEČ: PUPINOVA: 128, Naselje GROCKA: BOŠKA BUHE: 26,30A-32,268,3,37-41,61B,233-237, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 34-34,42-70,47,51-53A,59-61, BULEVAR REVOLUCIJE: 2-14,118,154, ČAIR: BB,239-241, DUBOČAJ NASELjE: BB,14,132,136-142,5,127,131-133,137-143, MALO RUJIŠTE 2 DEO: 31, POPOVIĆA KRAJ: 6,174A,23,61, SEDMOG JULA: 2-8,12,20,1-7, SMEDEREVSKI PUT: BB,BB,6B-10,20-24A,28-30,50A-52,70,76,82,88,122-126,130,144,156,174-176,180,184,3-15,23-23,41,97,119-123,145,177, URVAČKA: 24,28-28,32-38,29,61B,75,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A,
Lazarevac
08:00 - 11:00 Naselje: Barzilovica, zaseok " Marinkovići ".
11:00 - 12:00 Naselje : Dudovica, zaseok " Mladenovići ".
Kurir.rs