(FOTO) NA OVOJ SAOBRAĆAJNICI DOSLOVNO IGLA NEMA GDE DA PADNE Presek stanja u saobraćaju, kolone se formirale na ovim deonicama! Samo je jedna PROHODNA
Velika gužva u Beogradu napravila je pravi haos na ulicama prestonice ovog popodneva.
Najveća gužva je trenutno na Gazeli, u pravcu ka Novom Beogradu, kao i na Mostu na Adi u pravcu ka centru grada.
Slična situacija je i na Autokomandi, gde je pojačan intenzitet saobraćaja, ali i u Nemanjinoj u smeru ka Slaviji.
Saoraćaj se otežano odvija i na auto-putu Novi Beograd.
Vozačima se savetuje da voze pažljivo i da poštuju saobraćajne propise.
