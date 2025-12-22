Slušaj vest

Velika gužva u Beogradu napravila je pravi haos na ulicama prestonice ovog popodneva.

Foto: Naxi kamera

Najveća gužva je trenutno na Gazeli, u pravcu ka Novom Beogradu, kao i na Mostu na Adi u pravcu ka centru grada.

Foto: Naxi kamera

Slična situacija je i na Autokomandi, gde je pojačan intenzitet saobraćaja, ali i u Nemanjinoj u smeru ka Slaviji.

Foto: Naxi kamera

Saoraćaj se otežano odvija i na auto-putu Novi Beograd.

Foto: Naxi kamera