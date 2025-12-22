Slušaj vest

Novogodišnji Dečiji sajam održaće se sledećeg vikenda, 27. i 28. decembra u Tržnom centru Galerija u Beogradu od 10 do 20 časova. Tradicionalni sajam namenjen je najmlađima, od novorođenih beba do tinejdžerskog doba i ovog puta će, prema rečima organizatora, "biti održan uz želju da se opravda poverenje mališana, roditelja i izlagača, ali i zadrži epitet najradosnijeg dečijeg događaja i praznika za mališane".

Dečiji sajam "Lilly junior" organizovaće kao i prethodnih godina, prikupljanje novogodišnjih paketića za Udruženje građana za borbu protiv raka kod dece "Uvek sa decom", za decu samohranih majki udruženje "Heroine", kao i za mnogobrojna udruženja.

-Ako ste zainteresovani da se pridružite ovoj lepoj inicijativi i donirate paketiće za decu, vaš doprinos bi bio od neprocenjive važnosti. Svi prikupljeni paketići biće prosledeni mališanima koji trenutno prolaze kroz teške trenutke, pružajući im podršku i radost tokom praznika. Prvog dana Dečijeg sajma, u subotu, paketići će biti dodeljeni udruženju "Heroine" - kažu organizatori i dodaju: