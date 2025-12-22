Slušaj vest

Odbornici Skupštine grada usvojili su večeras Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema (druga etapa) kojim su detaljno razrađuju nadzemne zone koje su namenjene izgradnji objekata metro sistema i nalaze se neposredno uz trasu ili na samoj trasi druge etape druge metro linije.

Definisane su i 24 stanice buduće metro linije — metro linija 2 je planirana na sledećem pravcu: Depo Bežanija - Marka Čelebonovića - KBC Bežanijska kosa - Železnička stanica Zemun - Zemun Novi grad - Ugrinovačka - Filipa Višnjića - Stadion Zemun - Gradski park - Džona Kenedija - Opština Novi Beograd - Merkator - Arena - Blok 18 - Savski trg - Slavija - Karađorđev park - Južni bulevar - Grčića Milenka - Vojislava Ilića - Pijaca Zvezdara - Mite Ružića - Ustanička - Mirijevo.

Direktorka službe glavnog urbaniste Svetlana Jovičinac rekla je da su metro stanice na predmetnoj deonici planirane vrlo pažljivo u zoni pešačke dostupnosti i da su opslužene svim vidovima javnog transporta, odnosno da su povezane s autobuskim, trolejbuskim i tramvajskim linijama.

Usvojeni su i planovi detaljne regulacije za delove opština Palilula, Novi Beograd, Savski venac, Rakovica i Zvezdara, kao i nekoliko izmena i odluka o izradi budućih planova regulacija.

Jovičinac je rekla da očekuju da će tim planskim dokumentima povećati atraktivnost i ambijentalne vrednosti tih područja, poboljšati komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, unaprediti životnu sredinu i zdravlje stanovnika, prenosi Blic pisanja Tanjuga.