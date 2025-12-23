Slušaj vest

Ekipe tog zavoda imale su tokom noći 147 intervencija, nešto više nego u dnevnoj smeni, od kojih je 15 bilo na javnim mestima, uglavnom zbog ljudi u alkoholisanom stanju i lakših povreda, rekli su za RTS. Tokom noći, kol-centar Hitne pomoći primio je i 1.980 poziva što je, kako su naveli, za 600 ili 700 više od proseka.

Najveći broj poziva uputili su im hronični pacijenti, ali i građani sa povišenom temperaturom, zbog čega su apelovali na sve da se vakcinišu protiv gripa.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradOVIH 11 DELOVA BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Evo kada ujutru počinju isključenja
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradUSVOJEN PLAN ZA DRUGU LINIJU METROA! Evo kuda će prolaziti i gde će biti 24 stanice u Beogradu
metro.jpg
BeogradNovogodišnji Dečiji sajam u Beogradu - Solidarnost na delu: Prikupljanje humanitarnih paketića za najmlađe
0803stock-photo-merry-christmas-little-boy-whispering-his-wish-to-santa-at-home-2397911039.jpg
BeogradScena na Vidikovcu rasplakala mnoge: Ova baka je na pijaci često, ali nikada ne kupuje ništa, samo tiho skuplja ono što ostane...
0.jpg