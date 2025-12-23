NA GAZELI VOZILA MILE, NA SLAVIJI KRKLJANAC! Na Brankovom ništa?! GSP ide uobičajeno za radni dan (FOTO)
GSP saobraća po uobičajenom rasporedu za radni dan, a jutro je prijatno za vožnju, sunčano i suvo.
AMSS: Van gradova saobraćaj umeren, vidljivost na putevima bolja nego proteklih dana
Van gradova očekuje se umereniji saobraćaj i bolja vidljivost nego proteklih dana, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vožnju može da uspori magla u kotlinama Timočke krajine, pored reka Drine, Kolubare, Ibra i Morave. Ujutro i uveče je moguća poledica na deonicama duž rečnih tokova, kotlina i klisura.
U južnom Banatu vozačima teretnih vozila i autobusa vožnju mogu otežati košava i povremeni udari jakog vetra.
Putni pravci su prohodni i bez snega.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju četiri sata, na Gradini tri sata a na Sremskoj Rači jedan sat.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Naxi kamere