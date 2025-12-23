Plato ispred Beogradske arene prvi put postaje praznični trg ispunjen svetlima, toplinom i magijom uz manifestaciju „Čarobna zima”, koja će trajati od 24. decembra do 25. januara, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.
"ČAROBNA ZIMA" ISPRED BEOGRADSKE ARENE! Svečano otvaranje u sredu u 18 časova!
Svečano otvaranje „Čarobne zime” biće održano 24. decembra u 18 časova. Manifestacija će do 25. januara biti ispunjena koncertima, predstavama, bajkama i mnogobrojnim zimskim iznenađenjima.
Posetioce će čekati veliko klizalište, panoramski točak i novogodišnje kućice s najlepšom gastronomskom ponudom.
Sve informacije o „Čarobnoj zimi” mogu se pronaći na sajtu: www.carobnazima.rs
