Slušaj vest

Iz Turističke organizacije opštine Surčin saopštili su da će se „Biserna čarolija” ove godine održati u utorak, 23. decembra, u Domu kulture u Boljevcima.

Od 15 časova biće organizovan novogodišnji bazar na kome će posetioci moći da pogledaju i kupe rukotvorine izlagača, dece vrtića „Biser” i OŠ „Branko Radičević”.

Istog dana će se održati i novogodišnji koncert u 16 časova u Domu kulture u Boljevcima. Na koncertu će nastupiti deca koja pohađaju muzičku radionicu „Raspevanko” iz vrtića „Biser” iz Boljevaca i „Lastavica” iz Jakova.

Novogodišnji koncert ima i humanitarnu svrhu, a sav prikupljeni novac biće doniran organizaciji NURDOR — Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeograd"ČAROBNA ZIMA" ISPRED BEOGRADSKE ARENE! Svečano otvaranje u sredu u 18 časova!
Screenshot 2025-12-23 130526.png
BeogradUSVOJEN PLAN ZA DRUGU LINIJU METROA! Evo kuda će prolaziti i gde će biti 24 stanice u Beogradu
metro.jpg
BeogradNovogodišnji Dečiji sajam u Beogradu - Solidarnost na delu: Prikupljanje humanitarnih paketića za najmlađe
0803stock-photo-merry-christmas-little-boy-whispering-his-wish-to-santa-at-home-2397911039.jpg
BeogradScena na Vidikovcu rasplakala mnoge: Ova baka je na pijaci često, ali nikada ne kupuje ništa, samo tiho skuplja ono što ostane...
0.jpg