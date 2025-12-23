Od 15 časova biće organizovan novogodišnji bazar na kome će posetioci moći da pogledaju i kupe rukotvorine izlagača, dece vrtića „Biser” i OŠ „Branko Radičević”.
"BISERNA ČAROLIJA" U BOLJEVCIMA: Novogodišnji bazar danas od 15 časova u Domu kulture, a koncert je u 16! Dođite, sve je u dobrotvorne svrhe
Iz Turističke organizacije opštine Surčin saopštili su da će se „Biserna čarolija” ove godine održati u utorak, 23. decembra, u Domu kulture u Boljevcima.
Istog dana će se održati i novogodišnji koncert u 16 časova u Domu kulture u Boljevcima. Na koncertu će nastupiti deca koja pohađaju muzičku radionicu „Raspevanko” iz vrtića „Biser” iz Boljevaca i „Lastavica” iz Jakova.
Novogodišnji koncert ima i humanitarnu svrhu, a sav prikupljeni novac biće doniran organizaciji NURDOR — Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.
