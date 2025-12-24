Slušaj vest

Manifestacija „Novobeogradska bajka”, koja je otvorena u Ulici Jurija Gagarina, trajaće devet dana, do 28. decembra, u periodu od 12 do 20 časova, kada će najmlađima biti darivane vredne nagrade, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Već prvog dana deca su uživala u predstavama, bioskopu na otvorenom, kreativnim radionicama, a zahvaljujući saradnji Opštine Novi Beograd sa TV „Arena sport” organizovan je i bogat sportski program – takmičenja u mini-fudbalu i košarci, kao i zanimljive tradicionalne igre snage.

Novobeogradska bajka u blokovima Foto: Beoinfo

Događaju je sa svojim timom prisustvovala predsednica Opštine Novi Beograd Ivana Nikolić, koja je istakla da se „Novobeogradska bajka” organizuje drugu godinu zaredom i da na radost svih polako postaje tradicionalni događaj.

- Želimo da svi Novobeograđani sa događaja ponesu uspomene koje će dugo pamtiti. Među sadržajima za sve generacije su štandovi sa hranom, pićem i rukotvorinama – mesta okupljanja, uživanja i druženja. Pozivam sve sugrađane, goste i komšije da nam se pridruže, kako bismo Novu godinu dočekali na što lepši i radosniji način - rekla je Nikolićeva.

Pored suvenira, hrane, pića i novogodišnjih ukrasa, na štandu je svoje radove izložilo i Udruženje osoba sa invaliditetom „I mi smo ovde”, koje je posetiocima predstavilo svoje rukotvorine nastale pustovanjem vune.

Ceo devetodnevni program nalazi se na sajtu Opštine Novi Beograd, kao i na sajtu Novobeogradska bajka – https://www.nbgbajka.rs/.