Slušaj vest

Tradicionalni „Trofej Beograda 2025” u rukometu za devojčice i dečake, 22. po redu, održaće se pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i u organizaciji Rukometnog saveza Beograda od 27. do 29. decembra.

Na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovaće devojčice rođene 2011. i 2013. godine, kao i dečaci rođeni 2009, 2011 i 2013. godine.

Na turniru učestvuje 20 klubova sa 30 ekipa iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Utakmice na turniru se igraju u Sportsko-rekreativnom centru „Voždovac”, Sportskom centru „Rakovica”, sali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i sali Sportskog društva „Crvena zvezda”.

