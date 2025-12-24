Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 24. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Krfska (od Svetog Nikole do Dimitrija Tucovića),
Mariborska,
Mehmeda Sokolovića,
21. divizije (od Đurićeve do Krfske).

Potrošači u okolnim ulicama mogu osetiti umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeograd"ČAROBNA ZIMA" ISPRED BEOGRADSKE ARENE! Svečano otvaranje u sredu u 18 časova!
Screenshot 2025-12-23 130526.png
BeogradUSVOJEN PLAN ZA DRUGU LINIJU METROA! Evo kuda će prolaziti i gde će biti 24 stanice u Beogradu
metro.jpg
BeogradNovogodišnji Dečiji sajam u Beogradu - Solidarnost na delu: Prikupljanje humanitarnih paketića za najmlađe
0803stock-photo-merry-christmas-little-boy-whispering-his-wish-to-santa-at-home-2397911039.jpg
BeogradNA NOVOM GROBLJU VEC 132 GODINE POSTOJI HRAM POSVECEN SV. NIKOLI
7 CRKVA SVETOG NIKOLE (1).JPG