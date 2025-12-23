Slušaj vest

Kao što su navikli Beograđani, velike gužve i popodnevni špic su uzeli maha u prestonici, a saobraćaj je otežan na gotovo svim centralnim gradskim deonicama. 

Kako se vidi na gradskim kamerama, na kolaps utiče i broj saobraćajnih nesreća do kojih je došlo u popodnevnim časovima. 

Saobraćaj se odvija usporeno na mostovima, ali su primećeni zastoji i na obilaznici oko Beograda, u Surčinu. 

Gužve u popodnevnom špicu standardno nisu zaobišle Gazelu, Brankov most, Mostu na Adi, i Pančevački most. Takođe, prilazi Pupinovom mostu, kao i Plavom mostu su opterećeno saobraćajem.

Pored očekivanih gužvi na mostovima, gužvi u saobraćaju ima i na moto-putu (bivši auto-put) kroz Beograd ima od TC "Zmaj" pa do Dušanovca.

Od centralnih gradskih ulica gužvi ima u Kneza Miloša, Nemanjinoj, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru despota Stefana, ali i na Bogosloviji.

Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!

