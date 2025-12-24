Slušaj vest

Četiri osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći. Hitna pomoć i noćas je imala pune ruke posla - 117 intervencija tokom dana, uključujući 10 na javnim mestima.

Muškarac star 37 godina otrovao se gasom u požaru koji je izbio u stanu u naselju Umka. Požar se dogodio u ulici Zelengorskoj u 20.15 časova, a muškarac je prevezen na VMA.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs

