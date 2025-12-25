Slušaj vest

Muzej afričke umetnosti u Beogradu najavio je besplatan program "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova" za srednjoškolce tokom zimskog raspusta i pozvao ih da se prijave.

U saopštenju se precizira da će srednjoškolci tokom januara istraživati afričku umetnost kroz praktičan rad, različite likovne tehnike i zajedničku završnu izložbu.

Zainteresovani se mogu opredeliti da pohađaju kurs u jednom od dva termina, radionice keramike – od 5. do 10. januara od 10.00 do 14.00 i radionice grafike – od 12. do 16. januara u istom terminu.

Završni deo programa održaće se 17. januara, kada će polaznici obe grupe, uz pomoć kustosa, kreirati izložbu ; radova.

Svečano otvaranje izložbe, dodela potvrda i nagrada za najuspešnije radove održaće se u nedelju, 18. januara u 14.00.

Radionice vode vajar/konzervator Milica Josimov, kustos Milica Naumov i viši kustos Marija Miloš.