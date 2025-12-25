Lekarske ekipe intervenisale su 122 puta, od čega je 10 intervencija bilo na javnim mestima.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe
Protekle noći u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda na autoputu, u blizini Hitne pomoći, ali nije bilo povređenih.
Lekarske ekipe intervenisale su 122 puta, od čega je 10 intervencija bilo na javnim mestima.
Za savet lekara Hitne pomoći telefonom su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.
Kurir.rs/Beta
