Protekle noći u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda na autoputu, u blizini Hitne pomoći, ali nije bilo povređenih.

Lekarske ekipe intervenisale su 122 puta, od čega je 10 intervencija bilo na javnim mestima.

Za savet lekara Hitne pomoći telefonom su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Za pomoć u najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.

