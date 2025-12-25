Slušaj vest

U Urgentni centar VMA tokom jučerašnjeg dana i noći primljeno je oko 65 povređenih pacijenata, a gotovo polovina njih povrede je zadobila u saobraćajnim nesrećama, potvrdio je docent dr Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA.

Pune ruke posla za ortopede

On je dodao da je od ukupno 65 građana koji su zbog povreda zbrinuti na Vojnomedicinskoj akademiji, njih 31 zadobilo povrede u saobraćajnim nezgodama.

- Ukupan broj povređenih je negde oko 65, od toga 31 pacijent iz saobraćajnih nezgoda u različitim okolnostima, što kao pešaci, bilo je i prevrtanja, direktnih sudara, tako da je veliki broj ljudi došao i sa ozbiljnim povredama koje smo morali da zbrinemo - napomenuo je dr Leković.

Pored saobraćajnih trauma, lekari su imali pune ruke posla i zbog povreda nastalih u kućnim uslovima.

- Povrede tokom kućnih radova i na različitim mašinama, padovi sa nekih stolica, polica, tako da je bio i veliki broj preloma. Naša ortopedija je imala ogroman broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana i noći - istakao je doktor.

Veliki broj pacijenata i sa kardiovaskularnim tegobama

Posebno zabrinjava i veliki broj pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama. Angiosala je, kako navodi dr Leković, radila bez prekida od ranih jutarnjih sati, dok je u Kliniku za urgentnu internu medicinu, odnosno koronarnu jedinicu, primljen 21 pacijent.

- Naša angiosala je neprekidno radila od ranih jutarnjih sati, pa do sad. Naša klinika za urgentnu internu medicinu, znači koronarna jedinica, 21 prijem, tako da je to bio ogroman broj ljudi sa kardiovaskularnim tegobama - priča on.

Hirurške ekipe su tokom dežurstva izvele ukupno 12 operacija, među kojima i više izuzetno zahtevnih zahvata.

- Bilo je 12 operacija od toga brojni vrlo zahtevni pacijenti sa vrlo ozbiljnim zdravstvenim tegobama koji su došli u nekom, da kažem, zapuštenom stanju, tako da su sve te operacije trajale satima - zaključio je.