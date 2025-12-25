Slušaj vest

Vlasnica spornog stana kaže da radove nije obavljala na svoju ruku, a stanari osporavaju njenu dokumentaciju i tvrde da je izvodila radove za koje nije imala saglasnost.

Ko je kriv i ima li rešenja?

Čitava zgrada ostala je bez grejanja kada je iz jednog stana sa najvišeg sprata počela da curi voda. Vlasnica tog stana pre četiri godine odjavila se iz sistema Begradskih elektrana i ugradila podno grejanje.

Za te radove imala je, kako je rekla, sve potrebne dozvole, plan i drugu dokumentaciju. Komšije osporavaju tu dokumentaciju i tvrde da je vlasnica tog stana sprovela radove za koje nije dobila saglasnost.

Foto: RTS Printscreen

"Dobila je, po rečima JKP Elektrane, da se isključi horizontalna instalacija u stanu, ne nikako i vertikalna, tako oni kažu da joj to nisu dozvolili. Ona tvrdi da joj jesu dozvolili da skine vertikalne instalacije u stanu i ona je pet vertikala u stanu isekla, zakopala u pod, zabetonirala i samim tim učinila ih nedostupnim da u bilo kom trenutku usled kvara mogu radnici da otklone kvar", ističe Jelena Stojković, stanarka za RTS.

Beogradske elektrane: Kada budu obezbeđeni tehnički uslovi, biće priključeno grejanje

Iz Beogradskih elektrana stigao je odgovor. Objašnjavaju da je celoj zgradi grejanje isključeno 14. novembra, te da stanari od tog datuma ne plaćaju uslugu grejanja.

"Pre četiri godine potrošač iz stana broj 12 je podneo zahtev za isključenje sa sistema daljinskog grejanja. Tom prilikom je predat dokument – izjava da je skupština stanara saglasna da se stan 12 isključi. U izjavi piše da su stanari saglasni da snose sve eventualne posledice koje mogu da nastanu zbog isključenja. Upravnik stambene zajednice je potpisao i pečatirao taj dokument. U novembru 2025. godine došlo je kvara na instalacijama i voda se izlila u stan ispod", navodi se u saopštenju.

"Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu, održavanje kućnih grejnih instalacija u stambenim objektima je u nadležnosti vlasnika objekata. Skupština stanara je u obavezi da organizuje i sprovede sanaciju zajedničke kućne grejne instalacije. Kada budu obezbeđeni tehnički uslovi, Beogradske elektrane će objekat ponovo priključiti na sistem daljinskog grejanja", dodaje se u saopštenju.

Foto: RTS Printscreen

Vlasnica spornog stana kaže da radove nije obavljala na svoju ruku

Vlasnica spornog stana broj 12, koja nije htela pred kamere, rekla je da radove nije obavljala na svoju ruku, već da su to učinili radnici Beogradskih elektrana, te da se i sama obraćala tom preduzeću kako bi potražila rešenje za nastalu situaciju.

Nadležni su joj objasnili da ona, i u slučaju da trpi pritiske komšija, ne sme samoinicijativno ništa da radi na instalacijama i da pokušava da sanira štetu, jer bi time prekršila zakon.

"Toplana izbegava da dâ tehničko rešenje iz stana broj 12 i predlaže da se rešenja vrše iz stanova broj 10 i broj 8", ističe stanarka zgrade.

Preostala je samo sudska parnica

Stanari ne prihvataju da se radovi obavljaju isključivo u njihovim stanovima, već i u stanu komšinice iz kog je problem i potekao, jer, kako kažu, strahuju da im šteta, ukoliko dopuste te radove, ne bi bila nadoknađena. Preostala je samo parnica.

"Stambena zajednica kao takva je dužna da snosi troškove nastale štete i ona ima pravo da se regresira kasnije u zavisnosti od toga ko je načinio tu štetu. On je dužan da pusti upravnika i izvođače radova koji će sanirati eventualnu štetu u svoj stan, čak stambena zajednica može to ostvariti i prinudnim putem, putem suda", objašnjava advokat Stevan Rašić.

Iako se radi o hitnom postupku, praksa pokazuje da bi sudski proces mogao da se otegne. Za to vreme, stanari 11 stanova nemaju grejanje, dok je vlasnica dvanaestog, svoj stan privremeno morala da napusti zbog, kako je rekla, pritisaka komšija.