Ulaz u Etnografski muzej u Beogradu biće besplatan od danas do 9. januara, saopštio je taj muzej. Posetioci će, kako se navodi u saopštenju, moći da posete interaktivnu izložbu "Keramika: Otisak", kao i stalnu postavku Etnografskog muzeja.

Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić naveo je da i ove godine žele da novogodišnje i božićne praznike učine posebnim za sve posetioce.

"Besplatan ulaz je naš način da zahvalimo građanima i gostima grada što podržavaju Etnografski muzej i da svima pružimo priliku da uživaju u bogatstvu naše kulturne baštine, interaktivnim izložbama i prazničnoj atmosferi muzeja", dodao je Krstić.

Kurir.rs/Beta

