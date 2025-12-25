Slušaj vest

Zasad samo provejava i ne zadržava se na tlu.

Najava snega u Beogradu

RHMZ je za područje Beograda onajavio blačno i vetrovito vreme, u nižim delovima grada kišu i sneg, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar. Dnevna temperatura oko 3 °C, uveče oko 0 stepeni.

Upozorenje za područje istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača

U istočnoj Srbiji danas (25.12.) sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do preko 30 - 40 cm u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa.

