Danas bez vode u Beogradu:

VRAČAR

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog do Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

ČUKARICA

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava).

SURČIN

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.

