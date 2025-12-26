NAJDUŽI SPISAK DANAS JE NA ZVEZDARI: Bez struje u Beogradu delovi 7 opština
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 14:00 DAROSAVAČKA: 2-12,1-9, KNEZA MUTIMIRA: 2-8A,1-5, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 104-108,115,
08:30 - 12:00 21 DIVIZIJE: 10-12,16-16A,20-42,13,17-23,29-39, BRANKA KRSMANOVIĆA: 26-30,27,33-35, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 76-84,90-98,93-103,115-127,135-135A, GRADIŠTANSKA: 2-18,1-19, HADžI-MUSTAFINA: 2-16,1-13,17A, JEFIMIJINA: 1-3, LjUBLjANSKA: 6-8,1,5-13, MEHMEDA SOKOLOVIĆA: 16-22,28-38,11-41, PERISTERSKA: 6-8,1-5, TRŠĆANSKA: 10-20,7,11-19, VOJVODE SAVATIJA: 32-38,31-35, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 6-10,14-16,20-22,5-25,
09:00 - 15:00 MAJKE ANGELINE: 22,28,
09:00 - 14:00 VOJE VELjKOVIĆA: 10,
Voždovac
08:00 - 18:00 DRAGICE KONČAR: 10-20, ZAPLANjSKA: 75-91,
Čukarica
08:30 - 14:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,1,
Rakovica
09:00 - 16:00 Naselje PETLOVO BRDO: JAGODINSKA: 19-21,
10:00 - 14:00 LUKE VOJVODIĆA: 12-18G,77A-77G,
10:00 - 13:00 VUKASOVIĆEVA: 49,53,
Novi Beograd
08:00 - 16:00 DUŠANA VUKASOVIĆA: 16-36A,5B-19,35B-35B, SURČINSKA: 1A-7B, SURČINSKI PUT: 3-3, VINOGRADSKA: 2,36-44A,48-98,102-110,9g,31e-31i,35B-41v, VOJVOĐANSKA: BB,BB,80-152,113,
Zemun
09:00 - 11:00 MIĆE RADAKOVIĆA: 6-8,
09:00 - 16:00 DANILA MEDAKOVIĆA : 3-5,9a,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje ZVEČKA: GORNjI KRAJ: 25A, OKNO: 18,22,26-30,19,23-27,31,35-39,43,47A,1111, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 34-36,40,46-48,56A,37,41A-45,51,63,69,81, ULICA 38: 10,
