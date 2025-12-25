Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Voždovac, Tržni centar "Banjica", autobus 12-16 časova
  • Čukarica, Požeška ulica, kod Doma zdravlja, autobus 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

