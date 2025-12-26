Slušaj vest

Beograd ovih dana živi u znaku prednovogodišnje euforije. Ulice i trgovi u centru grada ispunjeni su muzikom, svetlima i osmesima prolaznika, dok trubači svojim nastupima dodatno zagrevaju prazničnu atmosferu. Njihovi zvuci odjekuju najprometnijim gradskim tačkama, pretvarajući svakodnevnu gradski vrevu u svojevrsnu uličnu proslavu.

Praznični duh, međutim, nije se zadržao samo na trgovima. Trubači su se, obučeni u kostime Deda Mraza, pojavili i u gradskom prevozu. Takav prizor zabeležen je juče u autobusu na liniji 56, gde su putnike iznenadili muzikom i nesvakidašnjim nastupom tokom vožnje.

Na Reditu se pojavio video-snimak performansa koji je izazvao lavinu komentara:

Napravili veselu atmosferu Foto: Redit Printscreen

Dobra atmosfera za kraj godine

- Danas je bilo veselo u beogradskom autobusu 56, pa da privedemo ovu godinu kraju sa dobrom atmosferom - pisalo je u objavi.

Reakcije građana bile su podeljene. Mnogi putnici su s oduševljenjem dočekali ovaj neobični performans, snimali telefonima, pevušili i nagrađivali muzičare aplauzom, ističući da im je ovakav gest ulepšao dan i uneo radost u svakodnevicu.

Reakcije putnika su bile podeljene Foto: Redit Printscreen

Sa druge strane, bilo je i onih kojima ovakav prizor nije prijao, smatrajući da gradski prevoz treba da ostane mesto bez buke i iznenadnih nastupa.