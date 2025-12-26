Slušaj vest

Danas u popodnevnim satima na Karaburmi se odigrava velika drama, a nakon što se zapalio automobil na sred ulice, pa je i saobraćaj prinudno obustavljen.

Kako prenose na društvenim mrežama, u Ulici Husinskih rudara trenutno gori automobil.

Ulica je, kako dalje javljaju, zatvorena za saobraćaj, a na terenu su i vatrogasne ekipe.

I dalje nije poznato kako je došlo do ovog incidenta.

Kurir.rs/Telegraf

