Beograd
DRAMA NA KARABURMI: Zapalio se automobil nasred puta, vatrogasci na licu mesta! Ulica privremeno zatvorena za saobraćaj
Slušaj vest
Danas u popodnevnim satima na Karaburmi se odigrava velika drama, a nakon što se zapalio automobil na sred ulice, pa je i saobraćaj prinudno obustavljen.
Kako prenose na društvenim mrežama, u Ulici Husinskih rudara trenutno gori automobil.
Ulica je, kako dalje javljaju, zatvorena za saobraćaj, a na terenu su i vatrogasne ekipe.
I dalje nije poznato kako je došlo do ovog incidenta.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši