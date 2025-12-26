Slušaj vest

Iako su jutros gradske kamere zabeležile nestvarne scene za petak ujutru, kad ni na jednoj saobraćajnici u gradu nije bilo gužvi, dan se neće tako završiti. Naime, u popodnevnim satima u isti ovaj petak gužvi nikad više. Iako još nije popodnevni špic, izgleda da su se mnogi spakovali na praznični odmor i krenuli put nekih destinacija kako bi izašli iz gradske vreve.

Foto: Naxi Kamere

Kako se može videti na gradskim kamerama, na Autokomandi vozila su načičkana jedno do drugog i ne mrdaju. Takođe, na najfrekventnijim saobraćajnicama u centru grada, poput Ulice despota Stefana i Takovske, vozila mile.

Foto: Naxi Kamere

Ni na mostovima nije bolja situacija. Pančevački most, Gazela i Brankov most, u traci ka centru grada, standarno su krcati vozilima.

Foto: Naxi Kamere

Strogi centar takođe beleži ogromne gužve i to ulice Kralja Milana i Kneza Miloša, u kojem se stvorio čep.

Foto: Naxi Kamere

Sve ove fotografije sa gradskih kamera potvrđuju situaciju i na Gugl mapi. Kako se može videti, kroz najveći broj saobraćajnica vožnja je usporena i zato su u crvenom.