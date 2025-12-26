Slušaj vest

Iako su jutros gradske kamere zabeležile nestvarne scene za petak ujutru, kad ni na jednoj saobraćajnici u gradu nije bilo gužvi, dan se neće tako završiti. Naime, u popodnevnim satima u isti ovaj petak gužvi nikad više. Iako još nije popodnevni špic, izgleda da su se mnogi spakovali na praznični odmor i krenuli put nekih destinacija kako bi izašli iz gradske vreve.

Screenshot 2025-12-26 162248.png
Foto: Naxi Kamere

Kako se može videti na gradskim kamerama, na Autokomandi vozila su načičkana jedno do drugog i ne mrdaju. Takođe, na najfrekventnijim saobraćajnicama u centru grada, poput Ulice despota Stefana i Takovske, vozila mile.

Screenshot 2025-12-26 162222.png
Foto: Naxi Kamere

Ni na mostovima nije bolja situacija. Pančevački most, Gazela i Brankov most, u traci ka centru grada, standarno su krcati vozilima.

Screenshot 2025-12-26 162131.png
Foto: Naxi Kamere

Strogi centar takođe beleži ogromne gužve i to ulice Kralja Milana i Kneza Miloša, u kojem se stvorio čep.

Screenshot 2025-12-26 162116.png
Foto: Naxi Kamere

Sve ove fotografije sa gradskih kamera potvrđuju situaciju i na Gugl mapi. Kako se može videti, kroz najveći broj saobraćajnica vožnja je usporena i zato su u crvenom.

Takođe, gužvi u saobraćaju ima i na Slaviji, kao i na Novom Beogradu, iako još nismo u popodnevnom špicu.

Ne propustiteDruštvoBez ovih stvari ne krećite na put narednih dana! Pripremite se za gužve i sneg, a mnogi vozači u jednom greše
Sneg u Beogradu
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
shutterstock_145175560.jpg
DruštvoEfekat levka guši saobraćaj u Srbiji: Dva faktora stvaraju kolone na auto-putu Beograd–Niš, ali postoje i cake za zaobilaženje prepreka! Evo šta treba da znate
gužva ,saobraćaj, noć
BeogradVELIKA MAGLA SPUSTILA SE NA BEOGRAD: Prst pred okom se ne vidi u prestonici, vidljivost smanjena na nekoliko metara! Potreban poseban oprez u saobraćaju
cbb1f108-9db9-4479-a7e8-dd23211cbdb4.jpg