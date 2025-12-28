Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini, u okolini Tržnog centra Galerija da u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove.

Bomba je teška 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 250 kilograma.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržni centar Galerija i u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića), kao i Bulevara Vudroa Vilsona (deo od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da ukoliko napuštanje stanova nije izvodljivo, preporuka je da građani otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

Kako navode iz MUP-a, lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi ovaj postupak bio realizovan bezbedno, kontrolisano i u najkraćem mogućem roku.