Slušaj vest

Žena pešak starosti 51 godine oborena je u saobraćajnoj nezgodi noćas, prevezena je u bolnicu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Njoj je povređena noga, a do obaranja je došlo u Novom Beogradu, dvadesetak minuta posle 20 časova.

Ukupno je služba Hitne pomoći noćas intervenisala 115 puta, od toga 15 na javnim mestima.

Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, ali u značajnoj meri su razlozi bili i visoka telesna temperatura i, po običaju vikendom, alkoholisanost sugrađana.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradPAŽNJA! AKO ŽIVITE U OVOM DELU GRADA, NAPUSTITE STANOVE U PERIODU DO 9 SATI! Počinje uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi
Ivica Dačić
BeogradZBOG OVIH RADOVA U STANU BROJ 12, CELA ZGRADA OSTALA BEZ GREJANJA?! U najelitnijem delu Beograda se smrzavaju, radijatori hladni više od mesec dana
Screenshot 2025-12-25 100521.jpg
BeogradPROMENA ZA VIKEND: Tramvajska linija 12 se ukida zbog radova - saobraćaće 12L
WhatsApp Image 2025-03-26 at 4.18.23 PM.jpeg
BeogradNOVI SAVSKI MOST, BEOGRADSKO OKO, VIDIKOVAC... Prestonica u novom ruhu, evo kako će izgledati! Siniša Mali: Planiramo velika ulaganja u dalji razvoj obala reka
Beogradsko oko
BeogradBEOGRAĐANI PADALI SA STOLICA, POLICA?! Plus saobraćajke! Ortopedi VMA ne pamte ovakvu noć, a leda još nigde nema! Popadali s nogu
VMA