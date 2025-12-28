Slušaj vest

Na gradilištu Beograda na vodi danas je uklonjena američka bomba iz Drugog svetskog rata teška 472 kilograma.

Ona je prebačena na poligon na Pasuljanskim livadama.

Kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata u Beogradu na vodi Foto: MUP Srbije

 Uklanjanje je prošlo u najboljem redu.

Ministar MUP Ivica Dačić pratio je uklanjanje bombe iz Komandnog centra.  

Dačić je u 8 sati dao dozvolu za početak akcije i potom rekao da je uklonjen jedan od dva upaljača. Reč je o bombi američke proizvodnje od 472 kg.

U akciji učestvuju 122 pripadnika MUP i svih neophodnih službi.

Prostor je obezbeđen i zabranjeno je kretanje na tom području. Dačić je rekao da su građani bezbedni, a bomba je pronađena na tri metra dubine, u vodoravnom položaju tokom građevinskih radova.

