Na gradilištu Beograda na vodi danas je uklonjena američka bomba iz Drugog svetskog rata teška 472 kilograma.

Ona je prebačena na poligon na Pasuljanskim livadama.

Uklanjanje je prošlo u najboljem redu.

Ministar MUP Ivica Dačić pratio je uklanjanje bombe iz Komandnog centra.

Dačić je u 8 sati dao dozvolu za početak akcije i potom rekao da je uklonjen jedan od dva upaljača. Reč je o bombi američke proizvodnje od 472 kg.

U akciji učestvuju 122 pripadnika MUP i svih neophodnih službi.

Prostor je obezbeđen i zabranjeno je kretanje na tom području. Dačić je rekao da su građani bezbedni, a bomba je pronađena na tri metra dubine, u vodoravnom položaju tokom građevinskih radova.