Na gradilištu Beograda na vodi danas je uklonjena američka bomba iz Drugog svetskog rata teška 472 kilograma.
Beograd
POGLEDAJTE KAKO JE TEKLO UKLANJANJE BOMBE IZ II SVETSKOG RATA: Američka, teška 472 kilograma! (FOTO/VIDEO)
Ona je prebačena na poligon na Pasuljanskim livadama.
Kako je teklo uklanjanje bombe iz II svetskog rata u Beogradu na vodi Foto: MUP Srbije
Uklanjanje je prošlo u najboljem redu.
Ministar MUP Ivica Dačić pratio je uklanjanje bombe iz Komandnog centra.
Dačić je u 8 sati dao dozvolu za početak akcije i potom rekao da je uklonjen jedan od dva upaljača. Reč je o bombi američke proizvodnje od 472 kg.
U akciji učestvuju 122 pripadnika MUP i svih neophodnih službi.
Prostor je obezbeđen i zabranjeno je kretanje na tom području. Dačić je rekao da su građani bezbedni, a bomba je pronađena na tri metra dubine, u vodoravnom položaju tokom građevinskih radova.
