Slušaj vest

Zvezdara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači Hajduk Stankovoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Barajevo i Čukarica

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, u periodu od 9.00 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

Nenadovac,
Glumčevo brdo,
Stara Lipovica,
Karaula,
Stražarija,
Plandište,
Guncati,
Srednji kraj,
Ravni Gaj i
Meljak.
Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPOGLEDAJTE KAKO JE TEKLO UKLANJANJE BOMBE IZ II SVETSKOG RATA: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na Pasuljanske livade (VIDEO)
08.jpg
Beograd"GOSPODINE MINISTRE, TRAŽIM DOZVOLU ZA POČETAK AKCIJE!" Dačić u komandnom centru, uklonjena američka bomba iz II svetskog rata u Beogradu na vodi
Komandno-bezbednosni centar
BeogradTrubači uleteli u gradski prevoz obučeni kao Deda Mraz pa napravili haos: Svi putnici gledali u njih, ovo se ne viđa svaki dan FOTO
trubači u autobusu 56
BeogradNOVI SAVSKI MOST, BEOGRADSKO OKO, VIDIKOVAC... Prestonica u novom ruhu, evo kako će izgledati! Siniša Mali: Planiramo velika ulaganja u dalji razvoj obala reka
Beogradsko oko
BeogradZBOG OVIH RADOVA U STANU BROJ 12, CELA ZGRADA OSTALA BEZ GREJANJA?! U najelitnijem delu Beograda se smrzavaju, radijatori hladni više od mesec dana
Screenshot 2025-12-25 100521.jpg
BeogradBEOGRAĐANI PADALI SA STOLICA, POLICA?! Plus saobraćajke! Ortopedi VMA ne pamte ovakvu noć, a leda još nigde nema! Popadali s nogu
VMA