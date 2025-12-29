Pogledajte kako izgleda pretpraznični jutarnji saobraćajni špic u Beogradu.
jutarnji špic
NA GAZELI SVE TEČE, NA AUTO-PUTU KAO PODMAZANO! Na Brankovom nema gužve, jedino na Autokomandi ide malo sporije! Beograđani izgleda već krenuli na praznike FOTO
Prvog radnog dana praznične radne nedelje koja će trajati veoma kratko, u Beogradu u jutarnjem špicu nema većih gužvi sem sporije vožnje na Autokomandi.
I Gazela i Brankov most su prohodni, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.
Deo Beograđana se, izgleda, već raspustio i krenuo na praznovanje i zimski raspust.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici
Saobraćaj je pojačan na putevima koji vode ka zimskim centrima i popularnim zimskim turističkim destinacijama, ali se odvija nesmetano, po mestimično vlažnim deonicama.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova. Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, ni za putnička, ni za teretna vozila.
Kurir.rs/Naxi kamere
