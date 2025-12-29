Slušaj vest

Prvog radnog dana praznične radne nedelje koja će trajati veoma kratko, u Beogradu u jutarnjem špicu nema većih gužvi sem sporije vožnje na Autokomandi.

I Gazela i Brankov most su prohodni, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Deo Beograđana se, izgleda, već raspustio i krenuo na praznovanje i zimski raspust.

AMSS: Gužve na putevima ka izletištima, nema čekanja na granici

Saobraćaj je pojačan na putevima koji vode ka zimskim centrima i popularnim zimskim turističkim destinacijama, ali se odvija nesmetano, po mestimično vlažnim deonicama.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se na putevima stvaraju kolone i zbog radova. Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, ni za putnička, ni za teretna vozila.