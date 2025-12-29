Slušaj vest

JKP „Parking servis“ obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

U subotu, 3. januara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu. 

JKP „Parking servis“ korisnicima svojih usluga i svim stanovnicima Beograda čestita predstojeće praznike.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoRadno vreme za novogodišnje i božićne praznike: Evo šta će sve biti zatvoreno i kada se ne plaća parking
Pijaca, autobusi. prodavnica, apoteka i parking radno vreme za praznike
DruštvoŠta obavezno morate uraditi pre 1. januara da biste koristili sistem eBolovanje-Poslodavac?
2025-12-29 11_28_01-eUprava — Mozilla Firefox.jpg
DruštvoNećete verovati koliko je vozača kaznila AI kamera za samo 4 dana: Pljušte kazne za vozače
Kamere na putu
DruštvoOna je prva Srpkinja koja će primiti lek protiv raka: Mlada Jovana će nadu potražiti u Moskvi, a evo o kakvoj terapiji je reč - Uspešnost je 95%
vakcina.jpg
PolitikaPOČELO UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE: Šta se trenutno dešava u "Ćacilendu" (FOTO)
2025-12-29 09_07_36-PhotoScape X.png