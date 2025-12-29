Slušaj vest

Ako propustili da prisustvujete vođenim obilascima Novog groblja u toku godine,. možete i sami prošetati ovim najvećim muzejem na otvorenom u Srbiji. U tome će vam pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virturelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i animacije kreirane primenom savermenih tehnologija virtuelne i proširene stvarnosti.

Aplikacija „Aleje sećanja“ koja je sugrađanima predstavljena krajem prošle godine, ima za cilj da na inovativan način omogući posetiocima da saznaju više o značajnim istorijskim ličnostima i događajima iz vremena kojima su posvećeni spomenici na Novom groblju u Beogradu. Aplikacija vodi posetioce kroz herojska i turbuelntna vremena Velikog rata, obilaskom poslednjih počivališta dva izuzetna vojna zapovednika (Vojvode Radomira Putnika i Vojvode Živojina Mišića) i tri zajedničke grobnice palih ratnika: Srpsku kosturnicu, Rusku Kosturnicu i Austrougarsko vojno groblje. Svi materijali su dostupni na srpskom i engleskom jeziku.

Aplikacija je nedavno proširena animiranjem spomenika još nekoliko heroja prvog svetskog rata: Vojvode Petra Bojovića, Majora Dragutina Gavrilovića i heroine Milunke Savić, sa osvrtom i na ostale žene ratnice koje su svojom neizmernom hrabrošću pokazanom u toku Velikog rata obeležile ovu epohu.

Za najradoznalije sugrađane koji se odluče da obiđu svih osam lokacija, pripremljeno je i prigodno iznenađenje.

Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima, odnosno može se preuzeti u Google Play i Android App prodavnicama. Detalji se mogu pogledati i na stranci.