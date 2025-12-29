ZAVRŠENA NAJUSPEŠNIJA SEZONA VOĐENIH TEMATSKIH OBILAZAKA NOVOG GROBLJA
Vođenim tematskim obilaskom pod nazivom „Bardovi srpskog glumišta“ koja je ponovljena na zahtev sugrađana, završena je najuspešnija sezona vođenih tematskih obilazaka Novog groblja. Ove godine je organizovano ukupno devet obilazaka, koji su izazvali veliku pažnju naših sugrađana.
6. april – Alejama Novog groblja
18. maj - Stvarali su perom i dušom – Dok god ima mraka biće i svanuća (književnici 20. veka)
1. jun – Tragom znamenitih vojskovođa 1. Svetskog rata
15. jun – Stvarali su perom i dušom – U svetu brale nema ljubavi (pesnici i književnici 19. veka)
21. septembar – Veliki ljudi široke duše - Dani evropske kulturne baštine 2025 u Beogradu
5. oktobar – Alejama Novog groblja – Dani evropske kulturne baštine 2025 u Beogradu
19. oktobar - Zlatno doba srpske diplomatije
2. novembar - Bardovi spskog glumišta
16. novembar - Bardovi srpskog glumišta
JKP „Pogrebne usluge“ Beograd se zahvaljuje sugrađanima koji su pokazali izuzetno interesovanje za vođene tematske obilaske Novog groblja . Naredna prolećna sezona, čiji se početak očekuje u martu naredne godine, biti još intrigantnija, posebno imajući u vidu da se 2026. godine navršava 15 godina od prve vođene ture koja je organizovana na Novom groblju u sklopu Beogadske internacionalne nedelje arihtekture, kao i 140 godina od osnivanja Novog groblja. U međuvremenu, sugrađni koji su propustili da prisustvuju ovogodišnjim vođenim obilascima Novog groblja, mogu i sami prošetati ovim najvećim muzejem na otvorenom u Srbiji. U tome će im pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virturelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i animacije kreirane primenom savermenih tehnologija virtuelne i proširene stvarnosti. Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima. Detalji se mogu pogledati i na stranici.
