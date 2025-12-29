JKP „Pogrebne usluge“ Beograd se zahvaljuje sugrađanima koji su pokazali izuzetno interesovanje za vođene tematske obilaske Novog groblja . Naredna prolećna sezona, čiji se početak očekuje u martu naredne godine, biti još intrigantnija, posebno imajući u vidu da se 2026. godine navršava 15 godina od prve vođene ture koja je organizovana na Novom groblju u sklopu Beogadske internacionalne nedelje arihtekture, kao i 140 godina od osnivanja Novog groblja. U međuvremenu, sugrađni koji su propustili da prisustvuju ovogodišnjim vođenim obilascima Novog groblja, mogu i sami prošetati ovim najvećim muzejem na otvorenom u Srbiji. U tome će im pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virturelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i animacije kreirane primenom savermenih tehnologija virtuelne i proširene stvarnosti. Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima. Detalji se mogu pogledati i na stranici.