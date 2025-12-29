Slušaj vest

JKP „Pogrebne usluge“ Beograd obavestilo je građane o organizaciji rada tokom novogodišnjih i božićnih praznika početkom 2026. godine. Sahrane će se obavljati 2, 3. i 6. januara 2026. godine, dok se 1. i 7. januara sahrane neće obavljati.

U subotu, 3. januara, preduzeće će raditi po uobičajenom subotnjem radnom vremenu. Dežurni centar u Ruzveltovoj 50, zadužen za prijavu smrti, radiće bez prekida, svakog dana od 0 do 24 časa, a građani se mogu informisati putem telefona 011/20-71-333, 011/20-71-377 i 064/85-54-096.

Servisni centri na grobljima u nadležnosti ovog preduzeća radiće 2. i 6. januara, u periodu od 7 do 15 časova. Gradska kapela u Deligradskoj 36 biće otvorena 2. januara od 7 do 15 časova, dok će 6. januara raditi od 7 do 14 časova.

Pisarnica u zgradi direkcije na Novom groblju, u Ruzveltovoj 50, gde se predaju molbe i zahtevi i obavljaju konsultacije sa pravnom službom, neće raditi 1, 2, 6. i 7. januara 2026. godine.

Informacije u vezi sa naknadama za zakup, uređenje i održavanje grobnih mesta, kao i opšte informacije, građani mogu dobiti pozivom na telefone 011/20-71-304 i 011/20-71-360, 2. i 6. januara, u periodu od 7 do 15 časova.