Tradicionalna manifestacija „Ulica otvorenog srca” biće održana na velikom platou Sportsko-rekreativnog centra „Voždovac” na Banjici 1. januara 2026. godine od 11 do 14 časova, saopšteno je iz Opštine Voždovac.

Gradska opština Voždovac sa zadovoljstvom poklanja bogat i raznovrstan program za celu porodicu u želji da zajedno svi građani uživaju u prvom danu Nove 2026. godine.

Najmlađe očekuje Deda Mraz, mađioničarski šou, maskote, crtanje po licu, animatori na štulama, žongleri, klovn i sportski animatori, a sve to uz njihove omiljene slatkiše.

Foto: Beograd.rs

Muzičkim programom atmosferu će obogatiti VIII beogradska gimnazija i Kulturno-umetničko društvo „Ripanj”. U prazničnom duhu organizovana je prodaja domaćih proizvoda, radinosti i još mnogo toga.

Kurir.rs/Beograd.rs

