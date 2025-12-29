Slušaj vest

Pijace „Zemun”, „Banovo brdo”, „Bele vode”, „Dušanovac” i TC „Novi Beograd” 1. i 7. januara (četvrtak i sreda) radiće skraćeno, od 6 do 14 časova, dok će u petak, 2. januara, sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac („Beogradski buvljak”) 1. i 7. januara (četvrtak i sreda) neće raditi, a 2. januara (petak) ova pijaca radiće od 6 do 14 časova.

Na pijaci „Dušanovac” prodaja iz vozila neće se vršiti u sredu, 31. decembra, ni u utorak, 6. januara. U sredu, 7. januara, ova pijaca radiće uobičajeno, od 19 do 6 časova.

Pijaca cveća „Krnjača” 1. i 7. januara (četvrtak i sreda) neće raditi.

Pijaca „Palilula” u sredu, 31. decembra, radiće od 7 do 20 časova, dok 1. i 7. januara (četvrtak i sreda) neće raditi. U petak, 2. januara, radiće od 6 do 14 časova, dok će u utorak, 6. januara, raditi od 7 do 18 časova.

Garaže i parkinzi pijaca tokom praznika radiće na sledeći način:

– pijaca „Palilula” – 1, 2. i 7. januara od 00 do 24 časa,

– pijaca „Zeleni venac” – 1. i 7. januara neće raditi, dok će 2. januara raditi do 15 časova,

– pijaca „Zemun” – 1, 2. i 7. januara radiće od 00 do 24 časa,

– pijaca „Dušanovac” – 1, 2. i 7. januara radiće od 6 do 15 časova,

– pijaca „Stari Merkator” – 1, 2. i 7. januara radiće od 00 do 24 časa,

– pijaca „Banjica” – 1. i 7. januara neće raditi, dok će 6. januara raditi od 6 do 15 časova,

– parking OTC-a Miljakovac („Beogradski buvljak”) 1. i 7. januara neće raditi, dok će 2. januara raditi do 15 časova, navodi se u saopštenju.