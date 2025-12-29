Zemunski novogodišnji matine biće održan i ove godine 31. decembra na Velikom trgu u Zemunu od 12 do 22 časa.
zagrevanje za doček
ULAZ BESPLATAN! Zemunski novogodišnji matine, sjajna muzika i bogata ponuda hrane i pića, zagrevanje za doček!
Organizatori, Opština Zemun i udruženje „U zemunskom maniru”, najavljuju dinamičnu atmosferu, dobru muziku i bogatu ponudu hrane i pića.
Posetioci će moći da uživaju u raznim gastronomskim specijalitetima i toplim napicima na više od 20 štandova, dok će svetlosni efekti i muzika doprineti pravoj prazničnoj euforiji.
Foto: Beograd.rs
Ulaz je besplatan, pa se na Velikom trgu očekuju brojni sugrađani i gosti, pozitivna energija i dobro raspoloženje.
Nastupaju od 12 do 13 sati di-džej Storm, od 13 do 15 di-džej Mila, od 15 do 17 di-džej Rossa, od 17 do 19 di-džej Prema, od 19 do 21 Vuk Vukosavljević i od 21 do 22 časa Una Andrea.
Kurir.rs/Beograd.rs
