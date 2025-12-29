Slušaj vest

Organizatori, Opština Zemun i udruženje „U zemunskom maniru”, najavljuju dinamičnu atmosferu, dobru muziku i bogatu ponudu hrane i pića.

Posetioci će moći da uživaju u raznim gastronomskim specijalitetima i toplim napicima na više od 20 štandova, dok će svetlosni efekti i muzika doprineti pravoj prazničnoj euforiji.

Screenshot 2025-12-29 145646.jpg
Foto: Beograd.rs

Ulaz je besplatan, pa se na Velikom trgu očekuju brojni sugrađani i gosti, pozitivna energija i dobro raspoloženje.

Nastupaju od 12 do 13 sati di-džej Storm, od 13 do 15 di-džej Mila, od 15 do 17 di-džej Rossa, od 17 do 19 di-džej Prema, od 19 do 21 Vuk Vukosavljević i od 21 do 22 časa Una Andrea.

Kurir.rs/Beograd.rs

