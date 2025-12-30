Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Žitelji ove opštine da spreme zalihe, isključenja traju do 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u utorak, 30. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Paje Jovanovića (od Dr Velizara Kosanovića do Pavla Bakića).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
