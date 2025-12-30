Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u utorak, 30. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Paje Jovanovića (od Dr Velizara Kosanovića do Pavla Bakića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

