Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Palilula

09:00 - 15:00 Naselje SLANCI: ĆILIMARSKA: 6,10-12, IZVORSKA: 2-6,1-15,21-27, LOLE RIBARA: 2,8-24A,30-46,5-7,11A,15,45, MARŠALA TITA: BB,2-42,50-52,1A-39, SLANAČKI PUT: 18A-18V,22,33-33B,45-53B,

Čukarica

09:00 - 13:00 KNEZA VIŠESLAVA: 86 b,
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: DOLjANSKA: 76-82A,73-77V,

Grocka

09:00 - 12:00 Naselje LEŠTANE: KNINSKA: 8-10,14-16,24,34,1-3,

Obrenovac

09:00 - 12:00 Naselje Draževac: ANIŠE: 375, DRAŽEVAC: 366,372,355,363-365,369, KOD MLINA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 356,362-362C,368,372,376,359,365,371,

Lazarevac

08:00 - 15:00 Naseljeno mesto Kalenić zaseok Rainovača.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradULAZ BESPLATAN! Zemunski novogodišnji matine, sjajna muzika i bogata ponuda hrane i pića, zagrevanje za doček!
Screenshot 2025-12-29 145646.jpg
BeogradKAKO BEOGRADSKE PIJACE RADE ZA PRAZNIKE: Ovo su dežurstva (SPISAK)
Beogradske pijace Cestitka 2026.jpg
BeogradULICA OTVORENOG SRCA NA VOŽDOVCU ŽELJNO IŠČEKUJE SUGRAĐANE: Na Banjici 1. januara od 11 do 14 sati bogat i raznovrstan program za celu porodicu
Screenshot 2025-12-29 132726.jpg
BeogradBESPLATNO PARKIRANJE ZA PRAZNIKE: U zoniranim delovima Beograda 1. i 2. januara, kao i na Badnji dan i Božić
Parking nova parking zona Beograd Zona A