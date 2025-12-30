Za danas su planirani radovi u pet beogradskih opština.
OVIH 5 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja u Beogradu počinju od 8 sati
Spisak isključenja struje
Palilula
09:00 - 15:00 Naselje SLANCI: ĆILIMARSKA: 6,10-12, IZVORSKA: 2-6,1-15,21-27, LOLE RIBARA: 2,8-24A,30-46,5-7,11A,15,45, MARŠALA TITA: BB,2-42,50-52,1A-39, SLANAČKI PUT: 18A-18V,22,33-33B,45-53B,
Čukarica
09:00 - 13:00 KNEZA VIŠESLAVA: 86 b,
08:30 - 14:00 Naselje SREMČICA: DOLjANSKA: 76-82A,73-77V,
Grocka
09:00 - 12:00 Naselje LEŠTANE: KNINSKA: 8-10,14-16,24,34,1-3,
Obrenovac
09:00 - 12:00 Naselje Draževac: ANIŠE: 375, DRAŽEVAC: 366,372,355,363-365,369, KOD MLINA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 356,362-362C,368,372,376,359,365,371,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naseljeno mesto Kalenić zaseok Rainovača.
