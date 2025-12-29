Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!
Popodnevni špic
TOTALNI KOLAPS U BEOGRADU! Praznici i popodnevni špic paralisali grad – Gazela, Autokomanda i mostovi zakrčeni - evo koje pravce izbegavati! (FOTO)
Popodnevni špic je uzeo maha u prestonici, a na to se još spojila i gužva usled praznika!
Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, na Novom Beogradu je kolaps, a bolja situacija nije ni na ostalim većim saobraćajnicama.
Gužve u Beogradu, 29. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Kao što su sugrađani navikli, velika gužva je i na mostu Gazela, dok se stvorila kolona vozila duž auto-putem u smeru ka Autokomandi.
Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka centru, kao i na Autokomandi gde je veliki zastoj na isključenju sa auto-puta.
Gužve se prelivaju auto-putem sve do isključenja za Dušanovac, koje je inače kritična tačka, kao i na mostu na Adi ali i Pančevačkom mostu.
Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!
