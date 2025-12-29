Slušaj vest

Sramnu krađu, i to uoči praznika, snimila je nadzorna kamera ispred jednog lokala, gde je muškarac sa zadnjeg sedišta automobila ukrao dečije paketiće!

Naime, sve se desilo u Zemunu, a na snimku se može videti kako muškarac, obučen u zelenu jaknu — kao i famozni Grinč, lik iz istoimenog filma koji pokušava da upropasti praznike — provaljuje u automobil i nekome krade novogodišnji osmeh svojim potezom!

U komentarima su se korisnici društvenih mreža složili da je ovo nedopustivo, pogotovo plen koji je ukraden, ali i da je imao sreću jer automobil nije bio zaključan.

"Zašto vrata nisu bila zaključana?", "Kako je Grinč ukrao Božić, balkanska verzija", "Napravio počasni krug, gospodin", "Pomozi nam Bože", "Strašno!", "Budite srećni što verovatno ne zna da vozi, inače bi ostali i bez auta", samo su neki od komentara korisnika mreža.

