Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Ulici kralja Milana u Beogradu, kada je pešak pretrčavao na crveno a automobil naleteo na njega. 

Prizor sa lica mesta je zastrašujuć, čovek sve vreme leži na ulici.

Policija je odmah izašla na teren, a saobraćaj na ovoj deonici je usporen.

Za sada nema informacija o stanju pešaka.

Ne propustiteHronikaLANČANI SUDAR 5 VOZILA U GOSPODARA VUČIĆA: Ozbiljna saobraćajka, petoro povređenih
hitna pomoć noć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Automobil demoliran, srča po putu - objavljen JEZIV SNIMAK s mesta nesreće (VIDEO)
Ibarska magistrala nesreća
HronikaTRI OSOBE POVREĐENE U TEŠKOM SUDARU Drama na auto-putu Miloš Veliki, sve se odigralo u preticajnoj traci! Hitna ih prebacila u bolnicu
1000036184.jpg
HronikaTEŽAK UDES KOD SKRETANJA ZA AERODROM Motociklista udario u auto, na terenu policija i Hitna pomoć
2025-03-17 20_27_56-WhatsApp.png