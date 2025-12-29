Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Ulici kralja Milana u Beogradu, kada je pešak pretrčavao na crveno a automobil naleteo na njega.

Prizor sa lica mesta je zastrašujuć, čovek sve vreme leži na ulici.

Policija je odmah izašla na teren, a saobraćaj na ovoj deonici je usporen.